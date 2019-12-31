Затерянный храмовый комплекс Боробудур

Одним из великих и уникальных памятников древних культур мира, по праву является величественный храмовый комплекс Боробудур, расположенных на острове Ява. Он считается самым большим буддийским храмом в мире. Находящийся в 40 километрах от города Джогьякарты (остров Ява) комплекс занимает площадь 2,5 тысячи квадратных километров. Храмовое сооружение считается буддийским, но никто не знает, почему оно было построено здесь. По одной из легенд, под строениями храма захоронен сам Шакьямуни Будда, а по другой – это гора Меру, являющаяся центром вселенной. Сразу после возведения Боробудура люди ушли из долины Кеду.По предположениям ученых, когда на Яве стал распространяться ислам, местные буддисты засыпали храм землей, скрыв его от посторонних глаз. Но есть вероятность, что он был засыпан пеплом в результате произошедшего в 1006 году сильного извержения вулкана Мерапи. Пепел мог засыпать как сам храм, так и ведущие к нему дороги. Как бы то ни было, но в течение тысячи лет о Боробудуре знали только посвященные.Первыми сооружения храма обнаружили голландцы, которые в 1811-1814 годах воевали с англичанами за остров Ява. Ни времени на раскопки, ни желания их проводить у голландцев не было. Они просто не придали находке особого значения.То, что расположенный в джунглях странный холм может представлять собой научный интерес, понял английский генерал Томас Стэмфорд Раффлз. У генерала, являвшегося неплохим знатоком истории, ботаники и археологии гигантский холм сразу вызвал желание начать археологические работы.Вооружив своих солдат лопатами и метлами, Раффлз приступил к раскопкам. Первая же находка в виде статуи сидящего в позе лотоса человека, привела всех в восхищение и вызвала много вопросов. Ведущие раскопки удивлялись тому, что засыпанный землей храм находится в дремучих джунглях, вдали от людей.Местные жители, служившие англичанам проводниками, тоже с неподдельным удивлением смотрели на обнаруженные сооружения.Закончить начатые раскопки Томасу Раффлзу не удалось – в 1814 году англичане уступили Яву голландцам и покинули остров.Дальнейшее исследование храма продолжил голландский офицер, по имени Корнелиус. К археологическим работам он привлек две сотни солдат. По мере проведения раскопок, стали появляться на свет освобождаемые от слоя вулканического пепла храмовые сооружения и похожие на перевернутые колокола ступы. И в некоторых ступах сидели в позе лотоса индонезийские божества.На глазах исследователей росло освобождаемое от грунта и пепла гигантское храмовое сооружение. Для его очистки пришлось затратить значительные усилия и уйму времени.Только в 1885 году Боробудур предстал перед людьми во всем своем великолепии. Но, к тому времени многочисленные охотники за сувенирами успели нанести комплексу значительный ущерб. Некоторые фрагменты сооружения были вывезены за пределы Индонезии. Разграблять находившийся вдали от цивилизации храм было легко. Голландская администрация даже обращалась с предложением демонтировать памятник древней культуры и разместить его части в музеях по всему миру. Но здравый смысл в конечном итоге восторжествовал и комплекс остался целым.

О находке на острове Ява комплекса Боробудур, большинство европейцев узнали только в начале двадцатого века, когда смогли увидеть фотографии храма. В 1907 – 1911 годах молодым голландским офицером Теодором ван Эрпом была предпринята первая капитальная реставрация комплекса, которая увенчалась успехом. Комплексу удалось придать торжественный и внушительный вид.Начало строительства храма, найденного в джунглях острова Ява, ученые относят к 750-му году нашей эры, времени расцвета Королевства Маджалахит в период правления династии Саилендра. Считается, что оно велось около 75 лет. На работы по возведению храма были привлечены тысячи простых строителей, мастера-камнетесы и архитекторы. Имея только примитивные инструменты, они вытесывали из камней блоки нужной формы и, уложив их один на один, вытачивали фигуры Будд.Самой высокой точкой храма является главная ступа, возвышающаяся на 35 метров над землей. Она окружена 72 статуями Будды, которые выполнены сидящими внутри перфорированных ступ. Всего же в храме размещено 504 статуи Будды.Стены галерей комплекса выложены 1460-ю каменными плитами с барельефами, рассказывающими о жизни принца Сиддхарты, ставшем Гуатамой Буддой и о странствиях бодхисатв.Общая протяженность барельефов составляет около пяти километров. Для внимательного изучения всех размещенных в комплексе барельефов, нужно потратить не менее 16 часов.Изготовлены храмовые сооружения из имеющего темно-серый цвет камня андезита, который на острове Ява известен также под названием «храмовый камень». Общий объем сооружений комплекса составляет около 55000 кубических метров.Боробудур является одним из основных мест массового паломничества и туризма в Индонезии. Прибывающие сюда паломники-буддисты, по мере совершения ритуального прохождения каждого яруса сооружения, знакомятся с жизнью Будды и элементами его учения. Они проходят семь раз по часовой стрелке на каждом уровне.Но храм посещают не только буддисты. Многие поднимаются на Боробудур для принятия важного решения. Считается, что во время медитации на верхней террасе, правильное решение приходит к медитирующему само собой.Другие посетители склонны считать, что, пройдя по галереям и просмотрев картины из жизни Будды, они смогут в корне изменить свою жизнь. Полагая, что, как только просмотр картин закончится, их жизнь непременно изменится в лучшую сторону.Третьи, во время посещения храмового комплекса просто прикасаются к сидящим в ступах статуям Будды, считая, что это приносит счастье.Из-за того, что Боробудур построен на холме, для предотвращения разрушения памятника старины от размывания почвы, проваливания, коррозии и повреждений от растительности джунглей, в период с 1973 по 1984 год, под эгидой ЮНЕСКО, была проделана титаническая работа по его полной реставрации. Сооружение полностью разобрали, а холм укрепили. После чего комплекс был собран вновь. В реставрационных работах принимал участие широко известный индонезийский археолог Бухари М.Незначительные повреждения некоторые сооружения комплекса получили 21 сентября 1985 года в результате взрывов бомб мусульманских экстремистов. А вот от произошедшего 27 мая 2006 года мощного землетрясения, вызвавшего сильные разрушения в окрестностях Джокьякарты, сооружения комплекса не пострадали.В настоящее время комплекс Боробудур входит в число объектов Всемирного наследия и находится под патронажем ЮНЕСКО.Михаил Осташевский