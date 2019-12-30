Послы России и США обсудили развитие отношений между странами

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов и новый посол США в России Джон Салливан обсудили будущее отношений между государствами, сообщает ТАСС.

Встреча послов состоялась в резиденции дипломатической миссии в Вашингтоне.

Представители стран оценили текущее состояние российско-американских отношений и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Ранее стало известно, что Джон Салливан назначен новым послом США в России, он прибудет в Москву в начале января.

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