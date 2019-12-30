Олицетворение секса: экс-супруга Богомолова взорвала Сеть голыми фото

Актриса активно ведет свой блог в Instagram, завораживая поклонников удивительными преображениями.

Э кс-супруга эпатажного режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз после скандального развода и работе в сериале "Содержанки" стала довольно популярной личностью.

Приятным дополнения к этому является ее экстравагантный вкус, а также запоминающаяся яркая внешность.

Актриса активно ведет свой блог в Instagram, завораживая поклонников удивительными преображениями. Так, буквально на днях она примерила образ легенды мирового кино Марлен Дитрих. Но на этом она не стала останавливаться. Мороз приняла участие в довольно смелой можно сказать "обжигающей" фотосессии для модного женского журнала Harper’s Bazaar.

На снимках она предстала в разных образах эротичной, соблазнительной красотки, которая без доли стеснения оголила грудь.

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Подписчики остались в восторге от увиденного. Многие сошлись во мнении, что от снимков буквально пышет сексом в хорошем смысле этого слово.

"Бескомпромиссно прекрасна", — уверен atlas_taboo.

"Мой фаворит — Дарья в горохах!", — отметила shadrina_k.

"Бомбический союз!", — пишет zaitceva_oxana, имея ввиду совместную работу Мороз с фотографом Ольгой Тупоноговой-Волковой.

"Даша не остановливайтесь Вы просто — олицетворение секса да простит меня 7 серия "Содержанок" ", — пишет iwillcrazy.

"Леди вамп", — заметила sashasashka73.

"Хороша Даша,смело и стильно!", — оценила работу Мороз svetlanafefilova6296.

"Дарья, у вас такой раньше был интересный и интеллектуальный Инстаграм))", — сетует turandota.

"Когда видишь такой обжигающий образ, то мысли сами собой навевают вероятнрсть нового невероятного захватывающего романа и вихрь грядущих эмоций! И , к слову сказать, у вас получается сделать фоточку так, что образ не призывной, но манящий! Так держать! (приятно полюбоваться)", — высказалась iri_not_fairy.

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