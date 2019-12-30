5 главных слов, которые должна знать ваша собака

И вот, наконец, свершилось это событие – в доме появился щенок! Как вашим детям удалось уговорить вас на этот шаг – уму непостижимо! Сколько было дано обещаний: гулять, кормить, лечить – все будем сами, сами…

Забудьте!

Все, что так трогательно обещали делать дети – теперь ваша главная обязанность. Это вы будете вставать в семь утра и, спросонья, искать поводок на полке. Это вы будете ожидать курьера весь вечер – когда, наконец, он затащит в квартиру тяжелый и дорогущий мешок с кормом. И это вы будете лечить, купать и дрессировать вашу собаку.

А вы знаете, что собака не так умна, как показывают в фильмах, и не так послушна, как написано в книгах? Правда, ее можно научить практически любому фокусу, ведь собака очень хорошо поддается дрессировке. А чтобы быть полноправным членом человеческого общества, собаке достаточно знать всего пять команд. Всего пять коротких, но очень важных слов:

«Ко мне!». Эта и команда «Фу!» — две самые главные собачьи команды. Чтобы научить собаку выполнять команду «Ко мне!», вам, на первых порах, понадобится только лакомство и немного терпения. Начинать занятия надо с самых первых дней пребывания щенка в доме. Во время игры ласково позовите щенка по имени, произнесите команду «Ко мне!» и похлопайте себя по ноге. Можно показать малышу игрушку или угощение. Когда щенок радостно подбежит к вам, виляя хвостиком, приласкайте его и дайте лакомство. Повторите урок через некоторое время. Когда щенок подрастет, команду «Ко мне!» придется отрабатывать на улице. Это немного сложнее и дольше, и этому процессу нужно посвящать целую статью. «Фу!». Жизненно важная команда. На нашем языке она обозначает: «Нельзя!», «Не трогай!». Вы удивитесь, но ваш щенок уже научен этой команде – еще в гнезде собака-мама грозно скалила зубы и рычала на непослушного детеныша, если он очень шалил или делал больно маминому хвосту. Теперь ваша задача перевести собачий императив на наш простой человеческий язык. Когда малыш попробует схватить что-то запрещенное – шлепнете его легонько по носу свернутой газетой и очень эмоционально скажите: «Фу!». Довольно скоро ваш щенок поймет, что это слово обозначает то же самое, что оскаленные зубы и угрожающий рык. Эту команду собака должна выполнять беспрекословно. «Рядом!». Во время прогулки произнесите четко: «Рядом!» и резко дернете за поводок. В идеале, собака должна сесть рядом с вашей левой ногой, если вы стоите, или идти очень близко к вам с левой стороны, если вы идете. Очень полезная команда для городских прогулок. Но, даже если ваша собака идеально будет выполнять эту команду, никогда не гуляйте с ней без поводка по улицам города – это очень опасно! «Место!». Вы же не хотите, чтобы ваше животное постоянно путалось у вас под ногами, или надоедало гостям своим попрошайничеством и томными взглядами. Научите собаку команде «Место!». Когда щенок наигрался и устал – отнесите или отведите малыша на его подстилку и скажите: «Место!». Когда щенок улегся, погладьте его и угостите лакомством. «Сидеть!». Самая лучшая команда, чтобы унять непослушную псину, когда она пытается залезть вам на плечи от радости. Чтобы научить щенка выполнять эту команду, заведите лакомство ему за голову и слегка надавите на спинку ладонью. Щенок обязательно сядет – похвалите его и дайте лакомство.

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Научить собаку этим коротким словам совсем несложно. И, самое главное, именно эти важнейшие команды станут залогом безопасности вашей собаки в этом непростом человеческом мире.

Автор: Настя Вяльцева

Дата поста: 16.02.2015