5 главных слов, которые должна знать ваша собака

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И вот, наконец, свершилось это событие – в доме появился щенок! Как вашим детям удалось уговорить вас на этот шаг – уму непостижимо! Сколько было дано обещаний: гулять, кормить, лечить – все будем сами, сами…

Забудьте!

Все, что так трогательно обещали делать дети – теперь ваша главная обязанность. Это вы будете вставать в семь утра и, спросонья, искать поводок на полке. Это вы будете ожидать курьера весь вечер – когда, наконец, он затащит в квартиру тяжелый и дорогущий мешок с кормом. И это вы будете лечить, купать и дрессировать вашу собаку.

А вы знаете, что собака не так умна, как показывают в фильмах, и не так послушна, как написано в книгах? Правда, ее можно научить практически любому фокусу, ведь собака очень хорошо поддается дрессировке. А чтобы быть полноправным членом человеческого общества, собаке достаточно знать всего пять команд. Всего пять коротких, но очень важных слов:

  1. «Ко мне!». Эта и команда «Фу!» — две самые главные собачьи команды. Чтобы научить собаку выполнять команду «Ко мне!», вам, на первых порах, понадобится только лакомство и немного терпения. Начинать занятия надо с самых первых дней пребывания щенка в доме. Во время игры ласково позовите щенка по имени, произнесите команду «Ко мне!» и похлопайте себя по ноге. Можно показать малышу игрушку или угощение. Когда щенок радостно подбежит к вам, виляя хвостиком, приласкайте его и дайте лакомство. Повторите урок через некоторое время. Когда щенок подрастет, команду «Ко мне!» придется отрабатывать на улице. Это немного сложнее и дольше, и этому процессу нужно посвящать целую статью.
  2. «Фу!». Жизненно важная команда. На нашем языке она обозначает: «Нельзя!», «Не трогай!». Вы удивитесь, но ваш щенок уже научен этой команде – еще в гнезде собака-мама грозно скалила зубы и рычала на непослушного детеныша, если он очень шалил или делал больно маминому хвосту. Теперь ваша задача перевести собачий императив на наш простой человеческий язык. Когда малыш попробует схватить что-то запрещенное – шлепнете его легонько по носу свернутой газетой и очень эмоционально скажите: «Фу!». Довольно скоро ваш щенок поймет, что это слово обозначает то же самое, что оскаленные зубы и угрожающий рык. Эту команду собака должна выполнять беспрекословно.
  3. «Рядом!». Во время прогулки произнесите четко: «Рядом!» и резко дернете за поводок. В идеале, собака должна сесть рядом с вашей левой ногой, если вы стоите, или идти очень близко к вам с левой стороны, если вы идете. Очень полезная команда для городских прогулок. Но, даже если ваша собака идеально будет выполнять эту команду, никогда не гуляйте с ней без поводка по улицам города – это очень опасно!
  4. «Место!». Вы же не хотите, чтобы ваше животное постоянно путалось у вас под ногами, или надоедало гостям своим попрошайничеством и томными взглядами. Научите собаку команде «Место!». Когда щенок наигрался и устал – отнесите или отведите малыша на его подстилку и скажите: «Место!». Когда щенок улегся, погладьте его и угостите лакомством.
  5. «Сидеть!». Самая лучшая команда, чтобы унять непослушную псину, когда она пытается залезть вам на плечи от радости. Чтобы научить щенка выполнять эту команду, заведите лакомство ему за голову и слегка надавите на спинку ладонью. Щенок обязательно сядет – похвалите его и дайте лакомство.

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Научить собаку этим коротким словам совсем несложно. И, самое главное, именно эти важнейшие команды станут залогом безопасности вашей собаки в этом непростом человеческом мире.

Автор: Настя Вяльцева

Дата поста: 16.02.2015