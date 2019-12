Милые мордахи разных животных. И не только мордахи…

Популярность фото и видео с животными показывает, насколько привлекательны для нас эти дикие и домашние обитатели планеты. Милые мордахи зверей и других животных буквально заполонили Интернет, но нам от этого нисколько не плоха, правда?!

Милые создания, наши соседи по планете, владеют какой-то тайной – ведь они могут поднять настроение, не говоря ни слова! Одним только своим видом обезьянки, хомячки или поросята обеспечивают позитивной энергией на целый день миллионы людей по всему миру!

Предлагаю подборочку фотографий на которых не только мордахи забавных животных, но и многое другое! Включая заднюю точку некоторых проказников.

Шимпанзе из британского зоопарка «Твикросс».

Сезон помидоров.

Кун-кун – свинка из Новой Зеландии.

Ленивая ищейка.

Мимимилый поросенок.

Дикое зевание.

Редкий тюлень-альбинос с Тюленьего острова в России.

Морской котик со своей собакой побил мировой рекорд на самый высокий прыжок с парашютом вместе с собакой – 30 тысяч 100 футов (около 9 км и 174 м).

Поросенок-девочка, родившаяся всего несколько минут назад.

Свин Великолепный.

Черепашка поет.

Очень любопытная.

Сцена с собакой.

Английская хрюшка на ферме в Лэндс-Энд.

Адит с острова Бали его домашний поросенок.

Мой маленький поросенок.

Скажи а-а-а-а…

Черепахи, внимание!

Всем привет!

Малышка Мими выступает.

Не думаю, что я похож на свинью!

Притворяемся мертвым…

А вот и пятая точка.

И еще две замечательные пятые точки милых хрюшек, отдыхающих в Доминиканской Республике.

Дата поста: 19.04.2013