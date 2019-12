Суперкар Lamborghini Aventador распечатали на 3D-принтере

Оказывается, даже искушенных итальянцев из Lamborghini можно удивить. Недавно это сделали Бэкус и Ксандер Стерлинги из американского штата Колорадо, распечатавшие Lamborghini Aventador на 3D-принтере в натуральную величину.

Основой будущего макета стала игрушечная машинка, которую сначала увеличили в компьютерной программе, затем создали 3D-модель и отправили в печать. Как сообщает «Профиль», пару месяцев назад о проекте узнали в Lamborghini, и директор компании по маркетингу Кэти Басси лично пригласила всю семью Стерлингов на съемки нового рекламного ролика.

What started out as a simple game between a father and son turned into a Christmas surprise of a lifetime from Italian supercar maker Lamborghini for a family from Erie, Colorado.​ https://t.co/kR8llXzVOj

