На Алтае Роспотребнадзор закрыл оледеневший спортзал новой сельской школы

Деятельность спортивного зала в школе села Теленгит-Сортогой в Республике Алтай была приостановлена из-за слишком низкой температуры в помещении. Как установили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, с приходом холодов температура в спортзале упала почти вдвое ниже нормы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Упомянутая школа была построена недавно — в сентябре 2016 года. На ее возведение потратили больше 86 млн рублей. В числе прочего был построен и новый спортивный зал для детей. Однако спортивное сооружение, как выяснилось, не вынесло испытания зимними морозами – с приходом холодов температура в помещении стала опускаться до 11,6°С. Это установили сотрудники Роспотребнадзора в ходе мониторинга, проведенного в декабре текущего года. Как подчеркивают в ведомстве, нормальная температура в школьном спортзале должна составлять 17-20°С.

Материалы дела были переданы в суд, который принял решение о приостановлении работы спортивного зала на 60 суток. За этот период администрации образовательного учреждения предстоит принять меры для утепления помещения спортивного зала. Вероятно, утеплять школу будут уже за счет республиканского бюджета.