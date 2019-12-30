На сайте Кремля опубликуют альбом «Путин.20 лет» с редкими фото и видео

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Глава администрации Хабаровского края Виктор Ишаев и премьер-министр России Владимир Путин на…

Сергей Субботин/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 30 декабря на сайте Кремля будет опубликован альбом «Путин.20 лет» с редкими фото и видео главы государства Владимиром Путиным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что будет опубликованы фото и видео, сделанные личными фотографами и операторами.

По его словам Пескова, фотохроника будет начинаться с 31 декабря 1999 года.

«Это такие избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства. Это наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые публикуются впервые. Там много всего интересного», — сказал Песков.

Он рассказал, что, в частности, среди опубликованных кадров будет первое новогоднее обращение Путина, первые зарубежные визиты, например, на Украину. Также в хронику войдет то, как в Сочи Путин усаживал за стол переговоров руководство Грузии и Абхазии, как налаживалась жизнь в Чечне и так далее.

Представитель Кремля уточнил, что сейчас материалы доступны по 2004 год включительно, в течение нескольких недель будут добавляться дополнительные годы до 2019 года.

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