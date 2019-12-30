Назначен и. о. главы исполкома Менделеевского района вместо ушедшего в отставку​

Исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета Менделеевского района Татарстана стал Рустем Абдуллин. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Абдуллин с февраля 2011 года работал генеральным директором ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат». В настоящее время обучается в высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета и бизнес-школе «Сколково».

В 2002-м окончил Московский гуманитарно-экономический институт, в 2010-м получил дополнительные образование в КФУ в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства.

Предыдущий руководитель исполкома Менделеевского района Алмаз Хамматов написал заявление об отставке по собственному желанию. Он занял пост в феврале 2019 года. Полномочия чиновника были досрочно прекращены с 23 декабря. Это случилось после того, как президент РТ Рустам Минниханов раскритиковал Хамматова за недостатки в организации безопасности дорожного движения. За 7 месяцев 2019-го в Менделеевском районе зафиксировали превышение годового показателя по числу погибших в ДТП.

«Хамматов Алмаз! Глава здесь? Наверное, ты не соответствуешь этой должности. Понимаешь? Тебе надо подобрать работу, которая тебе по душе. Ты эту работу не любишь. Записать [в протокол] о несоответствии руководителю исполкома. Извини, пожалуйста, но по-другому нельзя», — сказал Минниханов.