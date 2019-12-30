1 января 2020 года во всем мире может пропасть интернет

Cisco является транснациональной корпорацией, которая занимается разработкой и продажей сетевого оборудования. Оно предназначается для эксплуатации весьма большими телекоммуникационными компаниями. Данная компания считается самой большой во всем мире, которая работает в области высоких технологий. Изначально предприятие специализировалось исключительно на корпоративных маршрутизаторах.

Во всем мире используются достаточно много старых моделей маршрутизаторов от данного производителя. Но первыми попадут под раздачу страны СНГ, где старое оборудование не спешат обновлять. Если учесть еще тот факт, что многие менеджеры не заметили уведомление, то 1 января могут перестать работать многие провайдеры.

В США также существует еще одна компания Splunk, которая занимается разработкой программного обеспечения. Как стало известно в последнее время, компания обнаружила в своих программах «ошибку 2000 года», которая также может стать причиной серьезного сбоя в разработанных ранее программах.