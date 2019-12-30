Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказывает о том, как восстанавливается после операции.

На днях ей срочно сделали операцию, поскольку, как оказалось, у нее разорвался один из имплантов в груди. Сейчас уже Кудрявцева проходит реабилитацию. Но врачам приходится давать ей сильнодействующие препараты.

По словам звезды отечественного телевидения, у нее уже появился аппетит и начал спадать отек. Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.

Со слов телеведущий, процесс заживления проходит крайне медленно из-за тяжелых последствий. У ее кровати постоянно дежурит медсестра. Ей несколько дней подряд откачивали скапливающийся гной, который возникал из-за того, что имплант порвался, а силикон распространился по тканям.

Знаменитая блондинка отмечает, что решила рассказать о своей проблеме на всю страну. Ведь многие девушки мечтают о пышных формах, но при этом не знают о том, какому риску подвергают свое здоровье. По словам телеведущей, ей давали пожизненную гарантию на импланты, но из-за них она едва не умерла.