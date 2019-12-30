В России выросло количество бедных

В России 13,1% населения являются бедными

Количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в январе—сентябре текущего года составило 19,2 млн человек, что больше на 0,1 млн человек в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщил Росстат на своем сайте.

Таким образом в России 13,1% населения являются бедными, передает RNS. По данным ведомства, количество россиян, получающих меньше прожиточного минимума, в третьем квартале снизилось по сравнению со вторым на 1 млн человек и составило 17,6 млн человек. Прожиточный минимум в третьем квартале 2019 года составил 11 тысяч рублей.

В мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился предпринять меры для снижения уровня бедности в стране. Согласно документу, к 2024 году уровень бедности должен быть снижен вдвое. Ранее стало известно, что россияне считают семью бедной, если средний доход одного члена не превышает 12,5 тысяч рублей.