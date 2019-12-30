Лучшие и худшие свекрови по знаку Зодиака

Не все свекрови одинаковы!

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 7 мин. Просмотров 467 Опубликовано 30.12.2019

Свекровь – не злая ведьма. И зная некоторые особенности ее характера, вы сможете предотвратить многие недоразумения и выстроить отношения в наиболее оптимальном для вас двоих формате.

Свекровь-Овен: при ее приближении вы ощутите себя солдатом в момент прихода генерала. Она как ураган появится в вашем доме, постаравшись взять под контроль всю домашнюю жизнь.

Будьте осторожны, ее интерес к вашей личной жизни будет большим, чем вы можете себе представить. Одной из основных целей ее атак станут ваши кулинарные способности, так как она посчитает, что они недостаточно хороши для ее сына.

Она импульсивна и желает быть не просто участником, а боссом – причем во всех делах. И именно поэтому, если вы хотите остановить мощный ураган под названием «свекровь», вам необходимо суметь противостоять ей с самого начала.

Свекровь-Телец: некоторое время она будет гордиться своей «любимой» невесткой, но когда вы меньше всего будете этого ожидать, она напомнит о каком-либо вашем обещании, что будет означать, что вы совершили какую-либо вещь, которая ей не понравилась.

По своему характеру она материалист, который может стать вашим полезным финансовым консультантом. Она будет с маниакальной настойчивостью требовать того, чтобы вы содержали дом в чистоте и порядке.

Перед тем, как преподнести ей подарок, подумайте о том, что в первую очередь она оценит не его красоту, а полезность. Проявите осторожность, оставляя свекровь, родившуюся под знаком Тельца, нянчиться с вашими детьми надолго, так как существует риск, что она вконец избалует их.

Свекровь-Близнецы: Если у вас получится произвести на нее хорошее впечатление, то это будет сравнимо с выигрышем в лотерею. Она относится к тому типу людей, которых очень трудно понять, потому что она думает одно, говорит другое, а делает третье. Но при этом она идеально подходит на роль няни, так как обладает большим чувством ответственности.

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Ее потребность вмешиваться в личную жизнь своего сына объясняется сильным беспокойством за его будущее. Но в ваших повседневных взаимоотношениях она не всегда будет занимать сторону своего ребенка. И это не потому, что она так сильно полюбит вас, а из-за своего чувства справедливости или сиюминутного настроения.

Свекровь-Рак: начнем с того, что она действительно ведет себя как рак. Она все делает не спеша, прячется в свой домик при любой опасности и начинает плакать крокодильими слезами по любому пустяку. Ее постоянная смена настроения характеризует ее как обидчивого человека.

Даже не пытайтесь обмануть ее, потому что она обладает невероятной интуицией, а что касается ее готовки, то при оценке ее кулинарных способностей просто используйте такие эпитеты, как идеальный, удивительный, вкусный. В противном случае она надолго занесет вас в свой черный список.

Она может показаться слишком чувствительной, но все, что бы ни делала, она делает для того, чтобы быть ближе к своим детям и семье.

Свекровь-Лев: эта свекровь далеко не джекпот. В первую очередь она увидит в вас свою соперницу, так что не ждите услышать от нее слов похвалы. Важно при выстраивании взаимоотношений с ней с самого начала показать зубы, потому что Лев является одной из самых умных женщин из всех знаков Зодиака, и существует большая вероятность, что она затеет с вами игры разума.

Она пожелает постоянно держать под контролем вас самих, ваш дом и каждый ваш шаг, потому что она просто не может жить по-другому, кроме как контролируя всех людей вокруг.

Ее главный плюс заключается в том, что она является прекрасным педагогом, и, несмотря на огромную любовь, которую испытывает к внукам, она никогда их не испортит их.

Свекровь-Дева: она проще и разумнее тех свекровей, которые пытаются навязывать свое внимание. Дорога к ее сердцу лежит через чистоту. Если вы имеете проблемы с наведением чистоты и порядка в доме, то значит ждите ее в качестве полицейского, который появится для того, чтобы совершить «очистительный рейд».

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По своему характеру, она является очень добрым человеком, и будет хорошо, если вы обратитесь к ней за советом по финансовому вопросу – это поможет укрепить ваши отношения.

Свекровь-Весы: она станет вашей правой рукой, которая сможет поддержать вас в любой ситуации, даже если вы вовсе и не будете нуждаться в помощи. Но когда взаимоотношения накаляются, она улетает, как бабочка, потому что оказывается не в состоянии справиться с выдвинутыми аргументами.

Она всегда будет пребывать в хорошем настроении, а свою пенсию будет тратить на дорогие подарки внукам.

Свекровь-Скорпион: в этом случае все будет зависеть от вашей удачи. Свекровь-Скорпиона может быть настоящей ведьмой и тираном, который будет перебивать каждое слово, открыто демонстрируя вам, насколько сильно вас не любит.

И не рассчитывайте, что она займет нейтралитет, нет – она либо всем сердцем полюбит вас, либо также возненавидит. В обоих случаях важно продемонстрировать по отношению к ней свою настоящую, прямую позицию, чем вы сможете добиться уважения с ее стороны.

Если вам удастся открыть свои карты в самом начале, со временем вы сможете увидеть, насколько чувствительной и доброй может быть ваша свекровь, и насколько сильную поддержку она способна оказать в любой ситуации.

Свекровь-Стрелец: в данном случае приготовьтесь к жизни без свекрови в обычном понимании этого слова. После вашей свадьбы она перекинет все свои обязанности по уходу за своим сыном на ваши плечи.

Рядом с ней вы будете чувствовать себя вполне комфортно и спокойно. И благодаря ее интересу к оккультному миру, вы сможете сидеть с ней, курить сигарету, пить кофе и болтать об астрологии, картах и гадании, чем приведете ее в восторг.

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Свекровь-Козерог: она будет вмешиваться только в финансовые дела вашей семьи, потому что это именно то, что занимает ее ум. К другим вещам она относится со значительно меньшим интересом, но при этом ей нравится вязать и печь пироги. Но не оставляйте своих детей с ней надолго, потому что она, скорее всего, избалует их.

Если вам понадобится финансовая поддержка, то вы в любой момент можете рассчитывать на ее помощь. У нее действительно имеются довольно приличные сбережения, кроме того, она всегда сможет вам дать хороший совет.

Свекровь-Водолей: эта свекровь, единственной целью которой является мировое благополучие, даже и не попытается вторгнуться в ваш брак. Все свое время будет посвящать деятельности в различных благотворительных организациях, ассоциациях и церквях.

Если вы интересуетесь в жизни несколько иными вещами, то вы вряд ли можете рассчитывать на искреннюю любовь с ее стороны, но в любом случае она будет относиться к вам с уважением. Но если вы попросите о поддержке, она обязательно сразу же придет к вам на помощь.

Она научит своих внуков быть независимыми и иметь свое мнение.

Свекровь-Рыба: приготовьтесь к тому, что она буквально не будет выходить из вашего дома. И руководить ей в этом случае будет вовсе не злой умысел, а потребность оказать помощь и желание почувствовать себя полезной.

Ключ к успеху в отношениях с ней – это держать ее на расстоянии, напоминая ей при этом, насколько важным и ценным человеком она является. Эта манипуляция так же даст вам возможность направить ее энергию на воспитание внуков, а в этом деле она может быть очень полезной, так как по отношению к ним она будет демонстрировать всю свою нежность.

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