Опрос: Более 70% жителей Стамбула против проекта канала

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который выступает против этого проекта и призвал провести референдум по этому вопросу, выиграл бы с большим отрывом, если бы такое голосование состоялось, сообщает T24 со ссылкой на председателя Artıbir Хусейна Чалышканера.

Отметим, что проект водного пути, который, по разным оценкам, протянется от 45 до 50 км от Чёрного моря до Мраморного моря, первоначально планировался на 2023 год, но строительство было отложено из-за технико-экономических обоснований и проблем с финансированием.

Напомним, что оппозиционный мэр Стамбула Имамоглу, вступивший в должность в июне, был ярым критиком проекта и на прошлой неделе отказался от соглашения о строительстве канала после того, как комитет чиновников одобрил результаты обследования воздействия на окружающую среду.

Проведённый 26-27 декабря с 500 жителями Стамбула по телефону опрос Artıbir обнаружил, что 72,4% из опрошенных сказали, что они не одобряют проект канала Стамбул, в то время как 21,1% сказали, что они одобряют эту идею. Ещё 6,4% заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

«Похоже, что правящей Партии справедливости и развития (ПСР) будет очень трудно убедить Стамбул в (необходимости — ред.) канала», — сказал Чалышканер.

Artıbir также задал участникам вопрос о первом отечественном автомобиле Турции, прототип которого был показан в пятницу.

В то время как 53,8% опрошенных заявили, что верят в то, что первый отечественный автомобиль будет запущен в производство, 40,8% заявили, что не верят в то, что это произойдёт. Ещё 5,4% заявили, что у них нет мнения по этому вопросу.

Напомним, что Турецкая автомобильная совместная венчурная группа (TOGG), совместное предприятие пяти холдинговых компаний и бизнес-союза, намерена в течение следующих 15 лет произвести пять моделей электромобилей.