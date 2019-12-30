Лифтбек Volkswagen Arteon сертифицирован в России

Новый лифтбек Volkswagen Arteon, чьи продажи начнутся в 2020 году, прошел сертификацию в России. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с характеристиками и первой информацией о новинке появилось в открытой базе Росстандарта.

Судя по документу, родственник «Пассата» будет продаваться в России с двумя 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами TSI мощностью 190 и 280 лошадиных сил (не исключено, что отдачу второго уменьшат до налоговыгодных 250 л.с.), а также передним или полным приводом. Пару обоим агрегатам составит 7-ступенчатый «робот» DSG, а вот рекомендуемое для них топливо заявлено разное: обладателям модификации с базовым мотором придется заправляться минимум 95-м бензином, а с топовым – 98-м.



Volkswagen Arteon. Фото Volkswagen



Volkswagen Arteon. Фото Volkswagen

В списке оснащения «российского» VW Arteon заявлены камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, навигация, стояночный отопитель с дистанционным управлением, а также люк с электроприводом и встроенной солнечной панелью.

Старт продаж Volkswagen Arteon на российском рынке запланирован на второе полугодие 2020 года. Информация о ценах и комплектациях модели будет опубликована дополнительно.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что в следующем году Volkswagen представит в России как минимум три новинки, в числе которых будут уже упомянутый лифтбек Arteon, обновленный Passat и новая Jetta.