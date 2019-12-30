Мантуров назвал сроки повторного повышения утильсбора на автомобили

Повторное повышение утилизационного сбора на автомобили в России состоится в 2021 или 2022 году. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил «РИА Новости» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Какие еще действия правительства прямо или косвенно стимулируют локализацию? Через какое-то время – с 2021 или 2022 года – будет индексирован утилизационный сбор. […] мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают», — сказал Денис Мантуров.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», из-за проблем с локализацией российский автомобильный рынок вскоре могут покинуть сразу несколько автопроизводителей.

Мантуров, в свою очередь, отметил, что не знает бедных компаний, разместивших свое производство России, но знает тех, кто «относится к нашему рынку менее серьезно». Возможный уход последних, по словам министра, будет зависеть от их собственной политики в отношении тех или иных рынков.