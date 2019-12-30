Новый Chery Tiggo 8 сертифицирован в России

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Новый Chery Tiggo 8 сертифицирован в России

Китайский полноразмерный кроссовер Chery Tiggo 8 прошел сертификацию в России. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которая выйдет на российский рынок в 2020 году, появилось в открытой базе Росстандарта.

Паркетник длиной 4700 мм, шириной 1860 мм и высотой 1705 мм станет самым крупным SUV в модельном ряду Chery на российском рынке и получит сразу два варианта компоновки салона: 2-3 (двухрядная, пятиместная) и 2-3-2 (трехрядная, семиместная). Самый практичный вариант, скорее всего, достанется только топовым комплектациям с расширенным оснащением.

Новый Chery Tiggo 8 сертифицирован в России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

Новый Chery Tiggo 8 сертифицирован в России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

Новый Chery Tiggo 8 сертифицирован в России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

Кстати, об оснащении. По умолчанию «восьмерку» оборудуют фронтальными подушками безопасности, системой экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс», подогревами боковых зеркал и передних сидений, электроприводом передних сидений, электростеклоподъемниками, климат-контролем, центральным замком, а также системами курсовой устойчивости (ESC) и датчиками давления в шинах.

Новый Chery Tiggo 8 сертифицирован в России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Люк с электроприводом, панорамная крыша, обогрев лобового стекла, руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и электропривод багажной двери будут доступны в топовых комплектациях, либо за доплату.

Под капотом «российский» Chery Tiggo 8 укомплектуют безальтернативным 2,0-литровым турбомотором с отдачей 170 л.с., работающим в сочетании с вариатором и передним приводом.

Информация о ценах и комплектациях флагмана Chery появится ближе к старту продаж, запланированному на второй квартал 2020 года.