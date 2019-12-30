Новый Chery Tiggo 8 сертифицирован в России

Китайский полноразмерный кроссовер Chery Tiggo 8 прошел сертификацию в России. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которая выйдет на российский рынок в 2020 году, появилось в открытой базе Росстандарта.

Паркетник длиной 4700 мм, шириной 1860 мм и высотой 1705 мм станет самым крупным SUV в модельном ряду Chery на российском рынке и получит сразу два варианта компоновки салона: 2-3 (двухрядная, пятиместная) и 2-3-2 (трехрядная, семиместная). Самый практичный вариант, скорее всего, достанется только топовым комплектациям с расширенным оснащением.



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery

Кстати, об оснащении. По умолчанию «восьмерку» оборудуют фронтальными подушками безопасности, системой экстренного реагирования «ЭРА-Глонасс», подогревами боковых зеркал и передних сидений, электроприводом передних сидений, электростеклоподъемниками, климат-контролем, центральным замком, а также системами курсовой устойчивости (ESC) и датчиками давления в шинах.



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Люк с электроприводом, панорамная крыша, обогрев лобового стекла, руля и задних сидений, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида и электропривод багажной двери будут доступны в топовых комплектациях, либо за доплату.

Под капотом «российский» Chery Tiggo 8 укомплектуют безальтернативным 2,0-литровым турбомотором с отдачей 170 л.с., работающим в сочетании с вариатором и передним приводом.

Информация о ценах и комплектациях флагмана Chery появится ближе к старту продаж, запланированному на второй квартал 2020 года.