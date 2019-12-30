Врач ответил должен ли человек есть мясо

Уже много лет вегетарианцы и мясоеды споят по поводу того, должно быть в рационе человека мясо, или нет. Вопрос о том, полезно ли мясо для здоровья, волнует многих. Сейчас немало людей готовы отказаться полностью от продуктов животного происхождения, если это поможет им сохранить здоровье.

Врач рассказал, необходимо ли мясо для здоровья человека, и может ли оно быть полезным.

Так, в рационе человека все должны преобладать овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. Протеины лучше употреблять больше растительного происхождения, а не животного. Мясо, рыбу и другие продукты животного происхождения, считает эксперт, в рацион следует включать изредка.

Если возникло желание съесть мясо, то лучше отдавать предпочтение органическому мясу. Оно хоть и стоит больше, но и менее вредно.

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Как считают эксперты, если следовать таким рекомендациям, то снизится вероятность увеличения веса, а это крайне важно для здоровья. Ведь такие правила питания позволяют улучшить показатели метаболического здоровья и положительно сказывают на артериальном давлении. Уменьшение мясных продуктов в рационе снижает риск развития сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета 2 типа. Также если мясо есть не регулярно и выбирать качественный продукт, то улучшиться здоровье кишечника и сердца.

Потребление мяса, как отмечают эксперты, это проблема не только здоровья человека, но и экологии планеты. Сейчас в странах с высоким уровнем дохода общее количество потребления мяса сокращается. В странах со средним уровнем доходов растет потребление мяса, а в бедных странах – низкое потребление мяса. Как показали результаты исследования, сейчас на использование земли для выращивания пищевых продуктов и лесного хозяйства приходится около четверти мировых выбросов парниковых газов. Примерно столько же парниковых газов попадает в атмосферу от электроэнергии и отопления, и это в разы больше, чем от всех видов транспорта на планете.

Эксперты рассказали, что производство продуктов животного происхождения, особенно красного мяса, имеет высокий карбоновый след. К тому же не стоит забывать и о том, что производство мяса влияет на выбросы парниковых газов, использование земель и ведет к потере биоразнообразия.

Также уже подсчитано, что сейчас на производство мяса приходится 73% использования антибиотиков в мире. Животных нельзя выращивать без антибиотиков, но и в итоге, потребляя такое мясо, человек становится устойчивым к антибиотикам.

По мнению специалистов из The EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health люди должны больше употреблять овощей и фруктов, а также бобовых и орехов. А вот потребление мяса и молочных продуктов стоит сокращать.

Тип питания, когда рацион человека в основном базируется на растительной пище и иногда животной, имеет название flexitarian diet. И этот вариант питания наиболее предпочтителен для человека, если нет никаких особых ограничений по здоровью.

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