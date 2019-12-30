На Алтае при передаче полмиллиона рублей задержан председатель городской контрольно-счетной палаты

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В Республике Алтай сотрудники ФСБ задержали председателя контрольно-счетной палаты Горно-Алтайска Виктора Сорокина. Задержание произошло после получения им крупной суммы денег от руководителя одного из муниципальных предприятий, пишут «Новости Горного Алтая».

На Алтае при передаче полмиллиона рублей задержан председатель городской контрольно-счетной палаты

Виктор Сорокин

Мэрия Горно-Алтайска

Как установили сотрудники спецслужб, чиновник убедил директора в неких проблемах, которые якобы связаны с его учреждением, и что материалы проверки уже находятся в полиции.

Сорокин уверил руководителя, что у него есть связи с силовиками, и он разрешит проблемную ситуацию. За услугу он попросил 600 тыс.рублей.

Чиновника задержали после передачи средств. Возбуждено уголовное дело по 159 статье: «Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере». Над делом работает следственная служба.

Контрольно-счетная палата Горно-Алтайска была создана в апреле 2013 года решением городского совета депутатов, Сорокин возглавляет ее с момента создания.

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