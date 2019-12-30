В Казани «мамкин дрифтер» на BMW X5 устроил аварию

В Казани водитель BMW X5 устроил аварию, попытавшись устроить дрифт на дороге. Происшествие случилось сегодня утром недалеко от крупного ТЦ.

Фото с места происшествия опубликовал в сети один из автомобилистов, проезжавших мимо места аварии.

В результате аварии образовалась пробка. Автомобили перекрыли две полосы. Впоследствии в сети появилась запись с камеры видеорегистратора. На ней видно, как водитель внедорожника входит в занос на повороте. Машина начинает вилять в разные стороны, а затем врезается в легковушку, водитель которой остановился перед светофором.

В соцсетях водителя BMW назвали «мамкиным дрифтером».