По ракете Илона Маска, которая летела в космос, бегала мышь

В этом году 5 декабря на комплексе SLC-40 стартовал грузовой корабль Dragon, который был запущен компанией Илона Маска. Корабль полетел на МКС для того, чтобы доставить провизию, оборудование и прочие материалы для американских астронавтов, сообщает портал PLANETANOVOSTI.COM. В сети можно найти видео, которое снималось непосредственно во время запуска ракеты. Все было бы достаточно просто, если бы не один интересный факт, который смогут заметить внимательные зрители. Спустя некоторое время после начала запуска ракеты можно увидеть, как на ее сопло выбежала мышь. Случилось это на высоте около 170 километров. Скорость полета корабля составляла 11 тысяч в километр. При этом мышь, кажется, не заметила ни скорости, ни высоты, ни даже разреженного воздуха. Пользователи, которые начали подробно изучать видео, заметили вскоре еще и пролетевшую муху, что само по себе является парадоксом. После этого многие уже начали сомневаться в том, что ракета действительно была запущена. Некоторые пользователи считают, что видео было сделано в студии-ангаре, а затем смонтировано. Именно по этой причине и мышь, и муха отлично себя чувствуют во время полета ракеты. Конечно, доказать или же опровергнуть данные версии нереально. Остается только догадываться о том, была ли действительно запущена ракета или это очередные слухи.