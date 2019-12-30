</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/884/12759884/upload-01-pic905-895x505-61467.jpg" alt="Президент Туркмении выступил на коне в цирке" /></p> <p>

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил на арене цирка, проехав верхом на коне. Об этом сообщает «Фергана».

По данным издания, Бердымухамедов посмотрел выступление наездников группы национальных конных игр «Галкыныш». Затем он пообщался с наездниками, а также вручил им подарки, среди которых был диск с его рэп-композицией о скакуне по кличке Ровач.

После этого глава государства вскочил на скакуна и сделал несколько кругов по манежу, демонстрируя свои навыки под бурные аплодисменты присутствующих.

Уточняется, что все прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса.

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