Асад поблагодарил Россию за помощь Сирии в борьбе с терроризмом

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Башар Асад

Reuters

Президент Сирии Башар Асад в направленной российскому лидеру Владимиру Путину поздравительной телеграмме выразил благодарность России за помощь САР во всех сферах с целью поддержки суверенитета и безопасности сирийской земли, в частности, в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Асада.

Сирийский президент в телеграмме поздравил россиян с наступающим Новым 2020 годом и пожелал, чтобы он был «наполнен добром и процветанием».

Асад также выразил надежду на укрепление сотрудничества двух стран.

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