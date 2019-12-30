Песков пояснил, почему Путин не поздравил Зеленского и Зурабишвили с Новым годом

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Murad Sezer/Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отсутствием поздравлений с Новым годом и Рождеством на сайте Кремля в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация», — пояснил Песков.
При этом на вопрос, может ли Путин отдельно поздравить Зеленского, пресс-секретарь ответил, что вполне возможные добавления к данной информации.
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала список, в котором глава российского государства поздравил коллег из разных стран с Новым годом и Рождеством Христова.
Путин поздравил президента США Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, президентов Франции Эммануэля Макрона и Сирии Башара Асада, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, королеву Великобритании Елизавету Вторую и британского премьера Бориса Джонсона и других.
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