Песков пояснил, почему Путин не поздравил Зеленского и Зурабишвили с Новым годом

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Murad Sezer/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отсутствием поздравлений с Новым годом и Рождеством на сайте Кремля в адрес лидеров Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация», — пояснил Песков.

При этом на вопрос, может ли Путин отдельно поздравить Зеленского, пресс-секретарь ответил, что вполне возможные добавления к данной информации.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала список, в котором глава российского государства поздравил коллег из разных стран с Новым годом и Рождеством Христова.

Путин поздравил президента США Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, президентов Франции Эммануэля Макрона и Сирии Башара Асада, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, королеву Великобритании Елизавету Вторую и британского премьера Бориса Джонсона и других.

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