Губернатор Кузбасса попросит Деда Мороза остановить бегство людей из региона

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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире местного радио, отвечая на вопросы горожан, рассказал, что хочет загадать Деду Морозу желание, пишет «ВашГород.ру».

Губернатор Кузбасса попросит Деда Мороза остановить бегство людей из региона

Сергей Цивилев.

ako.ru

Цивилев пообещал, что в новогоднюю ночь попросит Деда Мороза, чтобы люди не уезжали из Кузбасса.

«Я бы попросил, чтобы в будущем году никто не уехал из Кузбасса, а наоборот, только приезжали бы к нам. Понимаю, что это невозможно, но хочется, чтобы тенденция изменилась», — сказал Цивилев.

По его словам, он переживает из-за большого оттока населения, особенно беспокоит отъезд молодых людей.

До этого об оттоке населения говорил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Он подчеркнул, что для амбициозной молодежи в Кузбассе не хватает престижных вузов. Также он призвал не мешать молодым людям покорять просторы вселенной.

Напомним, Цивилева назначили врио губернатора Кемеровской области в апреле 2018 года в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в ТРК «Зимняя вишня». Губернатором его избрали 9 сентября 2018 года.

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