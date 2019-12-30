Главный таможенник Татарстана уходит с должности​

Начальник татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов покидает занимаемую должность. С 9 января 2020 года он возглавит Северо-Кавказское таможенное управление, сообщается на сайте таможенной службы РТ.

Приказ о переводе Мавликова на другую должность был подписан 29 декабря.

О том, что начальник таможни РТ в скором времени покинет свой пост, в середине ноября рассказывали источники «БИЗНЕС Online». Тогда же стало известно, что Мавликов претендует на должность начальника Северо-Кавказского таможенного управления. Собеседники нашего издания уточняли, что главный таможенник республики может покинуть свой пост в конце этого года либо в начале следующего. Причина кадровых изменений не называлась. Вместе с Мавликовым уйдет часть его команды, утверждали источники.