Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто

Электромобили с дальнойбойными батареями вредят окружающей среде больше, чем дизельные машины. Об этом в интервью Automotive News рассказал европейский директор Mazda по исследованиям Кристиан Шульце.

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили. Значительную роль в этом, по словам Шульце, играют производство и утилизация таких батарей, когда владельцы электромобилей меняют их в связи с окончанием срока службы.

Ровно по этой же причине, как пояснили в Mazda, электрокар Mazda MX-30 получил весьма скромный аккумулятор на 35,5 кВт*ч, так как объем CO2, выделяемого при его производстве и утилизации сопоставим с объемом аналогичных выбросов дизельного хэтчбека Mazda 3.