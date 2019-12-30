Geely готовит новый семиместный кроссовер

Компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер. Фотографии и характеристики автомобиля с заводским индексом VX11 появились в базе китайского сертификационного органа.

Заявленная длина (4830 мм), по которой будущий флагман превосходит все существующие ныне кроссоверы Geely более чем на 200 мм, почти наверняка наделит его трехрядным салоном с семью посадочными местами. Соответственно, ширина машины составит 1900 мм, высота – 1780 мм, а колесная база – 2815 мм от передней до задней оси.



Geely VX11. Фото autohome.com.cn



Geely VX11. Фото autohome.com.cn

В оснащении, судя по сертификационной заявке, будет «все и даже больше»: матричные фары, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и другие премиальные опции.

Моторную гамму представят две «турбочетверки» объемом 1,5 и 1,8 л, выдающие 177 и 184 л.с. соответственно, причем базовый вариант, скорее всего, выйдет в продажу с гибридным довеском в виде стартер-генератора. Полный привод тоже должен быть, однако достоверно об этом пока неизвестно.

Все подробности о новинке узнаем уже на ее презентации ближе к середине 2020 года.