Индекс штурмует максимум цены самый новогодний салат значительно выросли год двух Алтаях

Стоимость компонентов салата «Оливье» в Алтайском крае и Республике Алтай в 2019 году серьезно выросла по сравнению с показателями на конец 2018 года и динамика сильно опережает официальную инфляцию. Это следует из данных, традиционно опубликованных Росстатом в преддверии новогодних праздников. Теперь жителям Алтайского края придется потратить на главное блюдо Нового года 295 рублей вместо прошлогодних 270 рублей, а населению Республики Алтай Оливье и вовсе обойдется в 336 рублей.

Как следует из данных статистики, средняя цена приготовления 2 кг салата по стране — 326,5 рублей, рост — 4,3 %, что сопоставимо с официальной инфляцией. При этом именно Республика Алтай стала одним из российских регионов, где цена на Оливье выросла в 2019 году сильнее всего — на 12,9 %. Также стоимость салата значительно повысилась в Чукотском автономном округе — на 16,4 % (до 601 рубля), Костромской области — 14,4 % (до 297 рублей), в Республике Бурятия — на 11,2 % (до 324,8 рублей), в Карелии — на 11 % (до 355,9 рублей) и Забайкальском крае — на 10,5 % (до 328,7 рублей). Алтайский край также отметился серьезным ростом цен на это блюдо — на 9,5 %.

При этом цена Оливье снизилась только в шести регионах: в Дагестане — на 4,6 %, до 280,9 рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,5 %, до 399 рублей, в Новосибирской области — на 2 %, до 307,85 рублей, в Туве — на 1,4 %, до 308,5 рублей, в Волгоградской области — на 1 %, до 344,4 рублей, а также в Ненецком автономном округе — на 0,9 %, до 471 рублей.

Как стало известно ТАСС, повышение стоимости салата связана с ростом цен на его ингредиенты. Традиционный рецепт, на основе которого и был рассчитан индекс, включает 300 г вареной колбасы, 400 г маринованных огурцов, 380 г зеленого горошка, четыре куриных яйца, 200 г майонеза, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука и 200 г моркови. По данным Росстата, стоимость вареной колбасы выросла на 5,1 %, до 119,5 рублей (исходя из объема, необходимого для приготовления салата), стоимость маринованных огурцов — на 5,5 %, до 66,2 рублей, зеленого горошка — на 5,5 %, до 62,9 рублей, куриные яйца подорожали на 2,6 %, до 24,5 рублей, майонез — на 4,4 %, до 35,4 рублей. При этом картофель подешевел на 4,7 % (цена за полкилограмма составила в ноябре этого года 10,35 рублей), репчатый лук — на 0,8 % (цена за 100 г — 2,4 рубля), морковь — на 11,1 % (цена за 200 г — 5,2 рублей).

Напомним, в прошлом году общая стоимость всех ингредиентов классического новогоднего салата Оливье для жителей Алтайского края составила примерно 270 рублей. Эта сумма была больше, чем в 2017 году, на 2,43 % — примерно на 6,5 рублей. Тогда Алтайский край занял 68 место в рейтинге стоимости салата среди всех субъектов России. При этом жителям Республики Алтай в прошлом году пришлось раскошелиться чуть сильнее — там салат стоил 298,53 рублей. Однако несмотря на такую цену, наблюдалась тенденция на спад стоимости продуктов по сравнению с предыдущим годом — стоимость ингредиентов уменьшилась на 10,8 рублей.