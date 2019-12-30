Россиян предупредили о бомбаже в консервах

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«Роскачество» дало россиянам рекомендации по выбору консервов. Эксперты предупредили, что если на упаковке присутствуют признаки бомбажа, то есть вздутие, деформация или подтеки, то такие продукты лучше не покупать, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

Подтеки образуются из-за нарушения герметичности шва, а выпуклость на дне свидетельствует о первой стадии бомбажа. Ржавчину на закаточном шве тоже назвали подозрительным признаком.

Не стоит употреблять в пищу продукт с белковым налетом, который выглядит как творожистый осадок на поверхности рыбы. Он чаще всего возникает в консервах, изготовленных из мороженного сырья, и говорит, что оно было не совсем качественное. Это безопасно для здоровья, но само содержимое имеет кислый вкус и запах.

В сообщении говорится, что советы особенно актуальны сейчас, потому что все большую популярность набирают закуски и салаты для праздничных столов с использованием консервированной рыбы.

Ранее «Роскачество» научило россиян выбирать колбасу «Докторскую», сервелат и «Брауншвейгскую». В первую очередь покупателей призвали обращать внимание на состав и внешний вид продукта.