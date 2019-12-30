Сослуживец рядового Шамсутдинова признал вину в дедовщине

Расследование уголовного дела о дедовщине в забайкальской воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в октябре открыл стрельбу по своим сослуживцам, завершено. Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

Как рассказал «БИЗНЕС Online» Руслан Нагиев, адвокат Шамсутдинова, судебное заседание по делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ст. 335 УК РФ) запланировано на январь. Обвиняемый — рядовой, его имени адвокат не стал раскрывать до суда. Дело будет рассмотрено в особом порядке — это предполагает, что обвиняемый полностью признал вину, отметил защитник.

«Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, проводится доследственная проверка сведений о вымогательстве у Шамсутдинова зарплатной карты и хищении с нее денег.

Шамсутдинов этапирован в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы. Сейчас он находится в пути.

Напомним, 25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по сослуживцам. Два офицера и шестеро солдат погибли, еще двое были ранены. Отец солдата после телефонного разговора с сыном заявил, что причиной произошедшего стала дедовщина.

Ранее, 17 декабря, адвокат Нагиев рассказал, что Шамсутдинова обещали утопить в унитазе. По словам солдата, в части были тюремные порядки. «До того как открыть огонь, Шамсутдинов был в трехдневном боевом дежурстве, три дня не спал. Ему сказали, что после караула его утопят в туалете, а он просто хотел спать, хотел, чтобы его не били, не топили в унитазе, наконец. Когда он открыл стрельбу, то не осознавал, что происходит, не слышал, кто и что говорит. При задержании его побили — он этого тоже не чувствовал, —сказал Нагиев. — Рамиль Шамсутдинов сожалеет о том, что произошло, что погибли ребята. Он не хотел убивать, защищал себя».