Президенту РФ Владимиру Путину удалось при небольшом бюджете усилить значимость страны на международной арене — подводит итоги 20-летнего правления российского лидера Bloomberg.

Владимир Путин и россияне.

kremlin.ru

«Одной из наиболее примечательных особенностей правления Путина стала его способность расширять международное влияние России при „копеечном“ бюджете», — сообщает агентство.

Как отмечает издание, США только на оборону выделяют в два раза больше средств, чем Россия тратит на все сферы.

По данным агентства, РФ при Путине достигла такого финансового баланса, что российская экономика считается «одной из самых здоровых в мире» по версии рейтинговых агентств и Международного валютного фонда, пишет ura.ru.

К таким результатом привела осторожность президента РФ, подчеркивает издание.

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