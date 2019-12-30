Специалисты назвали преимущества кнопочного телефона перед смартфоном

Смартфоны с их сенсорными экранами и выходом в интернет прочно вошли в нашу жизнь. Многие без них не могут обходиться, а некоторые даже страдают зависимостью от своих гаджетов. Между тем кнопочные телефоны до сих пор не утратили своей актуальности и продолжают выпускаться производителями, хотя уже и не такими огромными тиражами, как ранее.

В чем же секрет их многолетней популярности? Эксперты на страницах журнала Chip раскрыли преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами.

Главная особенность «звонилок» в том, что они идеально подходят для пожилых людей и как аппараты начального уровня для детей младшего школьного возраста.

Также простые мобильные телефоны — лучший вариант для людей с проблемами зрения.

Эксперты делают акцент на том, что у «звонилок» уникальная прошивка, которая делает их неуязвимыми перед вирусами и шпионскими программами.

Издание отмечает, что кнопочные телефоны имеют один минус — не могут похвастать длительной зарядкой, так как производители оснащают их батареями на 600 мАч.

С этим явно не согласится многотысячная армия пользователей. Ведь зачастую из-за того, что кнопочный телефон долго держит заряд в режиме ожидания и в режиме разговора (собственно, для других целей он-то и не используется), его и покупают.