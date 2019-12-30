В Подмосковье рядом с многоэтажкой обнаружен раздетый ребенок

Утром в понедельник в Московской области прохожие обнаружили на улице рядом с многоквартирным домом раздетого 2-летнего малыша. Ребенок плакал, рядом из взрослых никого не было. Как он оказался в таком виде на улице, пока неизвестно. «Утром 30 декабря в полицию поступила информация о том, что под балконом жилого дома на улице Кузьмина в Павловском Посаде обнаружен ребенок. По прибытию на место полиция нашла раздетого двухлетнего мальчика», – рассказали [url=]ТАСС[/url] в пресс-службе ГУ МВД по области.

Ребенок оперативно был доставлен в больницу. По факту начата доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Неделю назад сообщалось о найденной жильцами одного из домов в Мытищах новорожденной девочке. Ребенка засунули в картонную коробку и оставили у мусоропровода в подъезде. Девочку передали медикам, проводится проверка.