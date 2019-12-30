Фармацевт рассказала, чем опасен Валидол и почему от него лучше отказаться

Share Tweet Share Share Email Comments Валидол считается одним из самых популярных средств при болевых приступах сердца.Этот лекарственный препарат принимают многие при сердечных проблемах, однако валидол совсем не действует.Читайте на Информинг. Ру Эксперты рассказали о последних тенденциях в правильном питании Как отметила провизор Дарья Слуцкая, валидол содержит только раствор ментола в ментиловом эфире. Сам ментол расширяет и раздражает рецепторы, чем может ненадолго снять боль.

Иными словами, валидол обладать легким успокаивающим эффектом, но он не влияет на сосуды и не может облегчить состояние больного при стенокардии.Чем опасен валидол?Однако валидол может оказаться и довольно опасным средством. Зачастую человека, который пожаловался на проблемы с сердцем, пытаются спасти с помощью валидола, и ждут эффекта. Но потом все равно приходится вызывать бригаду врачей. Самая большая опасность валидола заключается в отсутствии реальной помощи. То есть, человеку стало плохо, а его пытаются спасти с помощью мятных конфет для свежести дыхания. Яндекс Дзен