Астролог Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, чьи желания, загаданные в новогоднюю ночь, сбудутся в 2020 году

Известный астролог рассказал, представителям каких знаков Зодиака необходимо особо тщательно сформулировать свои желания в новогоднюю ночь.

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, у которых, по его словам, сбудутся загаданные в новогоднюю ночь желания.

Так, Близнецам наступившая зима принесет много сюрпризов. Представителям этого знака Зодиака астролог рекомендует мыслить позитивно, чтобы притягивать к себе благоприятные возможности и позитив. Нельзя сосредотачиваться на неприятностях и негативе. Только в этом случае все загаданные в новогоднюю ночь желания сбудутся.

Любое загаданное под бой курантов иецхэзжн желание Львов также сбудется в следующем году. Послушайте себя и поймите, чего вам действительно хочется, чтобы не распыляться на мелочи и не потерять драгоценный шанс. Львы получат плоды всех своих стараний прошлого. Необходимо лишь сосредоточиться и проявить целеустремленность, хотя бы при формулировании желания.

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Козерогам зима 2020 года приготовила настоящие сюрпризы. Вас ожидают позитивные перемены в любой из намеченных сфер жизни — будь то карьера, личная жизнь или другие цели. Энергетика будущего года будет к вам благосклонна, поэтому в новогоднюю ночь вы можете загадать любое желание и быть уверенным в том, что оно непременно сбудется.

Ответственный период наступает у Рыб. Представителям этого знака Зодиака необходимо осознать и принять на себя ответственность за сделанный выбор. поэтому подходить к загадыванию желания в новогоднюю ночь нужно очень продумано. Наступающий год принесет вам новые возможности и открытия, но если вам придется для этого рисковать, сначала лучше взвесьте все за и против.

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Ранее TopNews писал о том, что Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых январь 2020 года станет решающим месяцем.