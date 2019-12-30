Какой сегодня праздник: 30 декабря 2019 церковный праздник Данилов день отмечают в России

Сегодня, 30 декабря 2019, также празднуют День заворачивания подарков и другие события.

Какой сегодня праздник 30 декабря 2019: церковный праздник Данилов день

Народный праздник Данилов день отмечается 30 декабря 2019 года (по старому стилю – 17 декабря). В церковном календаре это дата почтения памяти пророка Даниила и трех святых отроков – Анания, Азария и Мисаила.

За шесть веков до Рождества Христова Иерусалим пал под натиском Вавилонского царства. В плену оказалось много народа, среди которых были 4 юноши из знатных семей: Даниил, Ананий, Азарий и Мисаил. Они приглянулись царю Навуходоносору и были причислены к его иецхэзжн свите. Правитель издал распоряжение об обучении их грамоте и другим наукам. Юноши учились прилежно, вели себя строго и не пользовались излишествами. Из еды они позволяли себе только овощи и воду.

За богоугодный образ жизни Господь наградил их мудростью, а Даниил получил еще дар толкования снов и прозорливости. Когда царю приснился сон, именно он смог растолковать его и рассказать о его значении. После этого владыка возвел Даниила в сан правителя Вавилона.

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Однажды Навуходоносору показалось, что придворные и простые жители мало воздают ему почестей, и он повелел изготовить статую с его лицом. Эту работу царь поручил сделать трем юным отрокам – Ананию, Азарию и Мисаилу, но те отказались. Тогда правитель велел казнить их. Юношей бросили в жаркую печь, но языки пламени не причинили им вреда. После этого царь уверовал в Господа Бога и освободил их.

Даниил был толкователем и при других дворах. Так, во время правления царя Валтасара, в один из дней на стенах дворца появилась надпись, которую он расшифровал как гибель всего царства Вавилонского. При царе Дарии Даниил был оклеветан врагами и брошен в ров ко львам. Но звери не тронули его. После этого Дарий также принял христианскую веру.

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Несмотря на все дела, пророк и три отрока находились в плену, где и скончались, дожив до старости. По другим данным, юноши были казнены: по воле царя Камбиза им отрубили головы.

Если на Данилов день иней покрыл все вокруг, то через 7 дней наступит потепление.

Если за окном метет метель, то пчелы хорошо будут трудиться в следующем году.

День заворачивания подарков

С каждым днем, который приближает Новый год, праздники становятся все беззаботней, забавней и интересней. В одну из таких дат, а именно 30 декабря, отмечается День заворачивания подарков.

Предпраздничное новогоднее настроение ощущается каждой клеточкой тела, витает в воздухе и вот-вот материализуется в бой курантов, бенгальские огни и фейерверки. Но это все будет завтра-послезавтра. А чем заняться сегодня? Елка установлена и наряжена, гирлянды проверены, подарки уже куплены. Осталось лишь завернуть презенты в разноцветную подарочную бумагу, украсить и прицепить бантик с красивыми завитушками.

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Кто празднует именины 30 декабря 2019?

Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.

Что произошло 30 декабря 2019 в России и мире?

1916 – в Питере убит Григорий Распутин.

1921 – в Чикаго впервые исполнена опера Сергея Прокофьева «Любовь к терм апельсинам».

1922 – образован Союз Советских Социалистических Республик.

1927 – русский химик Сергей Лебедев первым в мире разработал способ получения синтетического каучука.

1927 – в Токио открылась линия метрополитена – первая за пределами Европы и Америки.

Кто родился 30 декабря 2019 из знаменитостей?