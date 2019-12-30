Киев взыскал первый штраф в размере $6 тысяч за полет над Крымом

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Alessandro Bianchi/Reuters

Киев взыскал штраф в размере $6 тысяч с казахстанской авиакомпании за полет над Крымом. Об этом сообщает пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины со ссылкой на государственную авиационную службу.

Как отмечается, речь идет о взыскании средств с акционерного общества «Авиакомпании Euro-Asia Air», самолет которого 8 августа 2019 года выполнил полет над Крымом. После этого Госавиаслужба Украины вынесла постановление о наложении штрафа.

Сообщается, что казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили наложенный штраф.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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