Новак заявил, что Россия и Украина обнуляют претензии друг к другу с 1 января

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Министр энергетики России Александр Новак в редакции «Газеты.Ru», 26 февраля 2019 года

Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия и Украина обнулят все взаимные претензии с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, с начала нового года Москва и Киев договорились начать все с нуля. Новак добавил, что будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.

20 декабря Москва и Киев договорились по ряду важных вопросов, в том числе планируемым поставкам газа. Известны и планируемые объемы поставок. В 2020 году они составят 60 млрд кубометров, в 2021 — 2024 гг. — по 40 млрд куб. Подписанный протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В том числе «Газпром» должен будет заплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд.

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