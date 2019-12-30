Subaru повысит цены на свои автомобили в январе

В январе 2020 года Subaru поднимет цены на свои автомобили в России из-за повышения ставок утилизационного сбора. Размер подорожания составит от 3 до 6% в зависимости от модели и комплектации. Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе японского автопроизводителя.

При этом в компании отметили, что рост цен – вынужденная мера, связанная с тем, что все автомобили Subaru поставляются в Россию из Японии и проходят все процедуры таможенного оформления на общих основаниях. Машины 2019 года выпуска, которые в начале 2020 года еще будут доступны у российских дилеров, сохранят прежние ценники.

Напомним, решение об увеличении утилизационного сбора было принято Правительством РФ в конце ноября 2019 года. Сильнее всего рост ставок ударит по легковым автомобилям – в среднем на 110,7%, еще большее повышение ожидает самый популярный сегмент легковушек с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров — на 112,4%.