Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей

Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и KIA Motors отзывают из-за различных дефектов 640 тыс. автомобилей. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает «ТАСС» со ссылкой на национальное министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

По данным источника, под отзыв попали шесть моделей, в том числе минивэн Hyundai Grand Starex, грузовик Porter 2 и микроавтобус Porter 2 из-за нестабильной работы двигателя, а также кроссовер KIA Sorento, у которого нашли проблемы в системе предотвращения лобовых столкновений.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что в 2020 году Hyundai представит в России минимум четыре новинки, среди которых будут обновленные седан Solaris и кроссовер Creta, «заряженный» кроссовер Tucson N-Line и новый флагманский кроссовер Palisade.