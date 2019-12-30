Засудили працівницю Луцької РДА, яка незаконно призначила допомогу на дитину

Начальницю відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Луцької РДА судили за службове зловживання при призначенні державної допомоги.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, — пише ІА Волинські новини.

Під час досудового розслідування встановили, що обвинувачена, перебуваючи на посаді, скористалася попередньо відомим їй логіном інспектора супервізора-адміністратора і призначила виплату держдопомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до 3 років особі, яка на це не мала права.

Внаслідок цього з держбюджету було незаконно перераховано 164 тисячі 130 гривень, чим було заподіяно тяжких наслідків державним інтересам.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала частково. Розповіла, що, працюючи у тестовій програмі, помилково внесла справу та хибно призначила соцдопомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до 3 років. Однак через певний проміжок часу, коли робила звіт, виявила в базі цю справу, про що відразу повідомила керівництво та написала пояснення. Після виявлення вказаного факту усі виплачені кошти були добровільно повернуті.

Незважаючи на часткове визнання вини, вона була повністю доведена зібраними під час досудового розслідування доказами.

Суд визнав чиновницю винною та призначив покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, змінивши вирок умовним терміном на один рік.