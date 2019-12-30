Вы обманули всех алтайский бегун Сергей Шубенков раскритиковал спортивных чиновников тему допинга

Уроженец Алтайского края, знаменитый легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал открытое письмо с вопросами в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Выступая за права спортсменов вместе с прыгуньей в высоту Марией Ласицкене и прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой, Шубенков спросил о сроках выборов руководства федерации, перенос которых может закрыть атлетам доступ к зимнему сезону, а также задал неудобные вопросы о допинговом скандале и выступлении на соревнованиях под нейтральным флагом. Копия письма опубликована на странице спортсмена в Instagram

В ноябре дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование антидопингового дела, после чего тот подал в отставку. Выборы нового руководителя назначены на конец февраля, из-за чего, по мнению атлетов, у них не остается шансов поучаствовать в зимнем соревновательном сезоне. В связи с этим Сергей Шубенков с коллегами задается вопросом, почему президиум федерации не назначил выборы раньше. «Прозвучавший ответ – так удобнее членам конференции, которые в конце февраля приедут на чемпионат России, – не выдерживает никакой критики!» — уверены спортсмены. По их словам, очевидно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не пойдет навстречу российским спортсменам без смены нынешнего руководства в ВФЛА.

Кроме того, атлеты интересуются: что Всероссийская федерация сделала за последние полтора месяца для возобновления выдачи нейтральных статусов спортсменам-соотечественникам. В 2015 году ВФЛА лишилась членства в World Athletics после допингового скандала, и с тех пор российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Без главы федерации и выдача таких документов была приостановлена. К примеру, из-за этого трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Лисецкене может не выступить на соревнованиях в феврале в Глазго (Шотландия).

Другой вопрос Шубенкова и коллег по цеху касается «дорожной карты» по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил. По их словам, Минспорта РФ давало поручение федерации в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) разработать план до 3 декабря. Однако, по данным спортсменов, ВФЛА до сих пор свою «карту» не утвердило. Это вызвало вопросы о ее существовании, содержании и реализации.

Ко всему прочему, Сергей Шубенков в открытом письме спрашивает об ответе ВФЛА в адрес AIU по поводу обвинений по так называемому допинговому «делу Данила Лысенко», из-за которого и был отстранен экс-президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Как пишут атлеты, этот ответ должны были подготовить к 11 декабря, и СМИ сообщали, что он был готов в срок. Однако, как утверждают спортсмены, позднее AIU сообщил, что вместо пояснений федерация попросила отсрочку до 2 января. «Почему ответ не был предоставлен в срок? Зачем вы обманули прессу и всех нас, сообщив, что уже отправили ответ?» — задаются вопросам Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене.

«С нетерпением ждем ответов. С глубоким уважение ко всем спортсменам, тренерам и любителям легкой атлетики члены комиссии спортсменов ВФЛА Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене», – говорится в письме. Как сообщил ТАСС, ВФЛА пообещала предоставить ответ на их открытое письмо уже 30 декабря.