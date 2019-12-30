Что нас ждет 30 декабря: главное за три минуты

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mavit
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Что нас ждет 30 декабря: главное за три минуты

Главные события:

  • в Вахитовском районном суде Казани продолжится процесс по делу Роберта Мусина.

Не забудьте поздравить:

  • Максим Беляев, заместитель председателя Верховного суда РТ по уголовным делам;
  • Азат Хамаев, депутат Госсовета РТ;
  • Ренат Мамин, директор благотворительного фонда «Татнефть».

еще больше именинников

Главное утром в федеральной прессе:

  • в России планируют создать авиакомпанию для Дальнего Востока;
  • агентство Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти.

Самые читаемые новости за выходные (если вы пропустили):

  • в начале новой недели температура воздуха в Татарстане опустится до 26 градусов мороза;
  • в Казани два проблемных дома получили заключение Госстройнадзора;
  • капитан канадцев после разгромного поражения извинился перед хоккеистами из РФ за инцидент во время гимна;
  • агентство Bloomberg назвало имя человека, разбогатевшего больше всех в этом году.