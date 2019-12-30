Что нас ждет 30 декабря: главное за три минуты

Главные события:
- в Вахитовском районном суде Казани продолжится процесс по делу Роберта Мусина.
Не забудьте поздравить:
- Максим Беляев, заместитель председателя Верховного суда РТ по уголовным делам;
- Азат Хамаев, депутат Госсовета РТ;
- Ренат Мамин, директор благотворительного фонда «Татнефть».
еще больше именинников
Главное утром в федеральной прессе:
- в России планируют создать авиакомпанию для Дальнего Востока;
- агентство Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти.
Самые читаемые новости за выходные (если вы пропустили):
- в начале новой недели температура воздуха в Татарстане опустится до 26 градусов мороза;
- в Казани два проблемных дома получили заключение Госстройнадзора;
- капитан канадцев после разгромного поражения извинился перед хоккеистами из РФ за инцидент во время гимна;
- агентство Bloomberg назвало имя человека, разбогатевшего больше всех в этом году.