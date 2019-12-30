В Алтайском крае назначили нового вице-губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил себе нового заместителя. Им стал Александр Климин, который до последнего времени был министром промышленности и энергетики края. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Александр Климин, министр промышленности и энергетики Алтайского края.

altairegion22.ru.

Климин в новом качестве будет курировать промышленность, энергетику, транспорт, дороги, строительство и ЖКХ. К работе на новом посту он приступил 28 декабря.

Обязанность главы минпромэнерго пока исполняет замминистра Ольга Слученкова.

Кто такой Александр Климин

Александр Климин (в центре).

Анна Зайкова.

Александр Климин родился 10 декабря 1975 года в Новосибирске. Окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятиях транспорта (автомобильного)».

В 2001 году повышал квалификацию в Красноярском государственном университете по специальности «финансы и кредит», в 2006 году — в Академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации по специальности «экономика, государственные финансы, государственное управление».

В 2014 году окончил магистратуру Сибирского федерального университета по специальности «инновационный менеджмент».

С 1999 по 2005 год работал в органах исполнительной власти Красноярского края на руководящих должностях в сфере промышленной политики. В октябре 2018 года назначен министром промышленности и энергетики Алтайского края.

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