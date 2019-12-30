СМИ: Эспер и Помпео убеждали Трампа не замораживать помощь Украине

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь США Майк Помпео пытались убедить президента страны Дональда Трампа не замораживать военную помощь Украине, поскольку это противоречит американским интересам, пишет газета New York Times в своем новом расследовании по Украине.

По данным журналистов газеты, которые провели десятки интервью с действующими и отставными официальными лицами США, оппозиция решению Трампа о заморозке помощи Украине была «гораздо более сильной, чем об этом было известно ранее».

«В конце августа глава Пентагона Марк Эспер присоединился к госсекретарю Майку Помпео и Джону Болтону, занимавшему в то время должность советника по национальной безопасности, на встречу с президентом в Овальном кабинете, о которой ранее не сообщалось. Они пытались убедить его, что разморозка помощи — в интересах США, но это было безуспешно», — сообщает New York Times.

Издание пишет, что это решение вызвало «волну шока» как в Белом доме, так и в Пентагоне, и создало глубокие противоречия внутри администрации. Газета называет и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни в качестве ключевой фигуры в усилиях по выполнению требований Трампа относительно заморозки помощи Украине.

Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.