ФБР не комментирует переданные России данные о планируемых терактах

ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не комментирует переданную России информацию о планируемых терактах в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«У нас нет комментариев для вас», — сказали в пресс-службе бюро.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил главу США Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. ФСБ России сообщила, что благодаря данным от американских партнеров пресечены планировавшиеся на новогодние каникулы теракты в Санкт-Петербурге.

Директор ФСБ Александр Бортников в октябре сообщал, что США предоставили России новую информацию о готовившихся терактах на российской территории. По его словам, речь шла о данных в отношении конкретных лиц и планов атак на территории России. Подробности Бортников не раскрывал. Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.