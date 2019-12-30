Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США

БАГДАД, 30 дек — РИА Новости. В результате ударов США в Ираке погибли по меньшей 19 человек, 35 получили ранения, сообщает шиитское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби».

В заявлении уточняется, что были атакованы позиции 35-й и 36-й бригад.

Ранее командование «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило, что десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотниками США баз военного формирования.

Позже помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения «Хезболла» в Ираке и Сирии «в ответ на повторяющиеся атаки «Катаиб Хезболлы» по иракским базам».

В Пентагоне отметили, что удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить «атаки в будущем» против сил коалиции.

По данным иракских СМИ, глава переходного правительства Ирака Адель Абд аль-Махди в связи с ударами США призвал провести экстренную встречу Совета безопасности страны.