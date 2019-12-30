Захарова: Польша пытается «переиграть ситуацию в свою пользу» после вызова посла РФ

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Мария Захарова

Максим Шеметов/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Варшава при помощи вызова российского посла в Министерство иностранных дел Польши после слов президента России Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны пытается «переиграть ситуацию в свою пользу». Об этом она сказала в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она удивилась такой реакции польских властей и отметила, что вызов посла не относится к «какому-то кульминационному событию в дипломатической жизни».

«Зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может быть, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — сказала Захарова.

Ранее Путин назвал «сволочью и нацистской свиньей» главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

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