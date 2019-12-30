Определен лучший спортсмен десятилетия

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Леброн ДжеймсФото: Ringo H.W. Chiu / AP

Лучшим спортсменом десятилетия по версии Associated Press признан баскетболист Леброн Джеймс.

Издание назвало форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» королем и чемпионом и отметило, что ни один баскетболист не выигрывал столько игр или наград за десятилетие. Если не считать плей-офф, никто в НБА не набрал больше очков, чем Джеймс за последние десять лет. Джеймс рассказал изданию, что 30 декабря ему исполняется 35 лет и он находится в лучшем в своей жизни положении. В 2010-м он был на 124 месте в списке лучших игроков. Теперь он догоняет баскетболистов Коби Брайанта, Карла Мэлоуна и Карима Абдулу-Джаббара.

Спортивные редакторы AP поместили на второе место квотербэка «Нью Ингленд Пэтриотс» Тома Брэди, выступающего в Национальной футбольной лиге.

Лучшим спортсменом 2019 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) стал полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симону Байлз.